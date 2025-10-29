Политолог: Трамп может остаться президентом, выбрав путь Зеленского

Ранее Трамп во время общения с журналистами заявил, что он не вправе баллотироваться на пост главы государства в третий раз. При этом он подчеркнул, что пользуется высокой поддержкой избирателей.
По мнению Александра Перенджиева, сожаления Трампа о том, что он не сможет стать президентом, могут свидетельствовать о его стремлении изменить ситуацию и найти вариант, который позволил бы ему вновь стать хозяином Белого дома. Эксперт полагает, что заявления политика об отсутствии возможности участвовать в выборах — прикрытие истинных намерений для успокоения оппонентов. На самом деле, по словам политолога, Дональд Трамп может искать пробелы в законодательстве, чтобы ими воспользоваться и вновь бороться за победу в президентской гонке, пишет «Инфо 24».
«Я не исключаю, что он рассмотрит сценарий объявления чрезвычайного положения, чтобы остаться у власти, как это делал Зеленский, проводя голосование в особых условиях. Такая тактика могла бы позволить ему теоретически продлить срок своих полномочий», — считает эксперт.
Запрет на третий президентский срок закреплен 22-й поправкой к Конституции США. Закон определяет, что ни один политик в США не имеет права занимать пост главы государства более двух сроков.