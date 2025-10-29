Политолог: Трамп может остаться президентом, выбрав путь Зеленского

По мнению Александра Перенджиева, сожаления Трампа о том, что он не сможет стать президентом, могут свидетельствовать о его стремлении изменить ситуацию и найти вариант, который позволил бы ему вновь стать хозяином Белого дома. Эксперт полагает, что заявления политика об отсутствии возможности участвовать в выборах — прикрытие истинных намерений для успокоения оппонентов. На самом деле, по словам политолога, Дональд Трамп может искать пробелы в законодательстве, чтобы ими воспользоваться и вновь бороться за победу в президентской гонке, пишет «Инфо 24».