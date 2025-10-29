Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог: Трамп может остаться президентом, выбрав путь Зеленского

Президент США Дональд Трамп может попытаться реализовать намерение остаться на посту президента на третий срок, воспользовавшись сценарием украинского коллеги Владимира Зеленского. Такое предположение военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджие высказал в беседе с «Инфо 24».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее Трамп во время общения с журналистами заявил, что он не вправе баллотироваться на пост главы государства в третий раз. При этом он подчеркнул, что пользуется высокой поддержкой избирателей.

По мнению Александра Перенджиева, сожаления Трампа о том, что он не сможет стать президентом, могут свидетельствовать о его стремлении изменить ситуацию и найти вариант, который позволил бы ему вновь стать хозяином Белого дома. Эксперт полагает, что заявления политика об отсутствии возможности участвовать в выборах — прикрытие истинных намерений для успокоения оппонентов. На самом деле, по словам политолога, Дональд Трамп может искать пробелы в законодательстве, чтобы ими воспользоваться и вновь бороться за победу в президентской гонке, пишет «Инфо 24».

«Я не исключаю, что он рассмотрит сценарий объявления чрезвычайного положения, чтобы остаться у власти, как это делал Зеленский, проводя голосование в особых условиях. Такая тактика могла бы позволить ему теоретически продлить срок своих полномочий», — считает эксперт.

Запрет на третий президентский срок закреплен 22-й поправкой к Конституции США. Закон определяет, что ни один политик в США не имеет права занимать пост главы государства более двух сроков.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше