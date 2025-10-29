Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка про документ, который вынесут на ВНС

Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 октября заслушал доклад председателя правления Национального банка Романа Головченко про документ, который вынесут на Всебелорусское народное собрание в декабре 2025 года. Подробности сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
«Центральной темой доклада главы Нацбанка стала доработка Программы социально-экономического развития Беларуси до 2030 года», — говорится в сообщении.
В телеграм-канале напомнили, что указанным вопросом занимается рабочая группа под руководством Головченко — до 1 ноября доработанный документ должен быть представлен главе государства. Глава Нацбанка доложил президенту Беларуси про основное содержание программы, ключевые отрасли, сферы, на которых сделан акцент.
«В окончательном виде документ планируется вынести на утверждение Всебелорусского народного собрания, заседание которого пройдет 18−19 декабря текущего года», — обратили внимание в телеграм-канале.
Кроме того, еще одной темой доклада главы Нацбанка стала работа, связанная с практической реализацией поручений, которые были даны на состоявшемся в середине сентября совещании президента Беларуси с аппаратом Национального банка и руководством банков. В частности, речь идет про реализацию задачи по большей вовлеченности банковской системы в экономическое развитие Беларуси. Это ресурсная база, вопросы инфляции.
Также Роман Головченко доложил главе государства про выработанные решения по проблемным вопросам, которые входят в компетенцию Нацбанка.
«В частности, по имеющим общественный резонанс темам и поступающим обращениям белорусов», — отметили в телеграм-канале.
