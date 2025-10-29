Лукашенко заслушал доклад главы Нацбанка про документ, который вынесут на ВНС

Кроме того, еще одной темой доклада главы Нацбанка стала работа, связанная с практической реализацией поручений, которые были даны на состоявшемся в середине сентября совещании президента Беларуси с аппаратом Национального банка и руководством банков. В частности, речь идет про реализацию задачи по большей вовлеченности банковской системы в экономическое развитие Беларуси. Это ресурсная база, вопросы инфляции.