Один премьер и два министра не смогут ничего добиться: «Коктейль Санду-Мунтяну уже изначально “прокисший” и не будет способен вдохнуть жизнь в молдавскую экономику»

Дмитрий Чубашенко прокомментировал формирование нового правительства Молдовы.

Источник: Комсомольская правда

Чубашенко: Коктейль Санду — Мунтяну — изначально прокисший.

Дмитрий Чубашенко прокомментировал формирование нового правительства Молдовы. По его словам, несмотря на заявления о «новом технократическом курсе», кабинет министров останется под полным контролем президентки Майи Санду и правящей партии PAS.

«Состав и программа нового правительства ясно указывают на то, что премьер Александру Мунтяну — лишь заложник президентки Санду и её партии PAS», — отметил Чубашенко.

Он подчеркнул, что Мунтяну позволили сформировать экономический блок, однако все силовые структуры остались под старым руководством, а внешнеполитическое направление не претерпело никаких изменений.

«Никаких изменений в антимолдавском внешнеполитическом гадюшнике, в отношениях с Приднестровьем и среди ответственных за скрининги-кластеры нет», — заявил журналист.

Чубашенко также считает, что правительство не сможет реализовать заявленные цели по развитию и евроинтеграции:

«Один премьер и два министра не смогут ничего добиться, пока над ними довлеют люди, видящие смысл своего существования в репрессиях, милитаризации и русофобии».

По его словам, «коктейль “Санду с Мунтяну — взболтать, но не смешивать”» уже изначально «прокисший» и не способен вдохнуть жизнь в молдавскую экономику.

