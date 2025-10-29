Путин обсудил с правительством развитие рыболовной отрасли

Основные заявления президента.
У России есть уникальные запасы биоресурсов, важно обеспечить их транспортировку до потребителей. Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли.
«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом».
У жителей всех регионов страны должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам. Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.
Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. На нем выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.