Путин обсудил с правительством развитие рыболовной отрасли

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами правительства развитие рыболовной отрасли.

Источник: © РИА Новости

Основные заявления президента.

У России есть уникальные запасы биоресурсов, важно обеспечить их транспортировку до потребителей. Внутренний рынок должен быть в приоритете для рыбохозяйственной отрасли.

«Пока что уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной нашим Минздравом».

У жителей всех регионов страны должна быть возможность купить качественные морепродукты и рыбу по доступным ценам. Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов среди россиян.

Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. На нем выступили руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

