СМИ: каковы шансы у антиукраинского альянса в Европе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается создать альянс с Чехией и Словакией, который будет «скептически настроен в отношении Украины». Балаж Орбан, советник венгерского премьера, заявил, что тот планирует согласовывать общие позиции по вопросу выделения финансирования Киеву со словацким коллегой Робертом Фицо и кандидатом на пост премьер-министра Чехии Андреем Бабишем перед каждым саммитом Евросоюза.
Думаю, что блок «украиноскептиков» появится и со временем его позиции усилятся.
Он напомнил, что восточноевропейские страны успешно сотрудничали во время миграционного кризиса 2015 года. Как поясняет издание, он имел в виду «Вышеградскую четверку» (V4), в которую, помимо Венгрии, Словакии и Чехии, входит Польша.
Однако RND отмечает, что отношения между Венгрией и Польшей значительно охладились после начала конфликта на Украине, а вышеградский формат «фактически распался». Возобновление работы V4 кажется сомнительным из-за непримиримости позиций четырех государств по украинскому конфликту, говорится в статье.
Премьер-министр Дональд Туск, как предполагает немецкая газета Berliner Zeitung, мог бы блокировать действия «союзников», поскольку по-прежнему занимает жесткую позицию в отношении России и остается последовательным сторонником Украины.
В отличие от Туска, Орбан, Бабиш и Фицо придерживаются схожих позиций по Украине. Они критикуют европейские санкции в отношении России, выступают против финансовой поддержки Киеву со стороны ЕС и считают, что украинский конфликт нужно урегулировать дипломатическим путем.
Однако и между этими союзниками возникают разногласия. Например, Фицо не поддержал меры «финансовой блокады» Киева, которых Будапешт потребовал от него на уровне ЕС. Фицо заявил, что Братислава не согласится выделять из своего бюджета средства на покрытие военных расходов Киева, но продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.
В Чехии Бабиш, недавно победивший на парламентских выборах, выступал против финансирования поставок оружия на Украину из чешского государственного бюджета и планировал остановить чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Киеву. Но, по мнению экспертов, как только Бабиш займет кресло главы правительства, он смягчит свою предвыборную риторику и начнет придерживаться более умеренной позиции в отношении Украины.
Тем не менее правоцентристские партии Бабиша (ANO) и Орбана («Фидес») уже тесно сотрудничают в Европейском парламенте в рамках группы «Патриоты за Европу». В отличие от них, партия Фицо («Смер») всегда позиционировала себя как левая, отмечает RND.
Также на сторону Орбана могут встать партии внутри «Европейской народной партии» (крупнейшей в Европарламенте), которые в итоге выступят против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее проукраинского курса.