СМИ: каковы шансы у антиукраинского альянса в Европе

В Чехии Бабиш, недавно победивший на парламентских выборах, выступал против финансирования поставок оружия на Украину из чешского государственного бюджета и планировал остановить чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Киеву. Но, по мнению экспертов, как только Бабиш займет кресло главы правительства, он смягчит свою предвыборную риторику и начнет придерживаться более умеренной позиции в отношении Украины.