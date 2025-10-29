Ричмонд
СМИ: каковы шансы у антиукраинского альянса в Европе

Будапешт, Братислава и Прага хотят создать антиукраинский альянс. Он будет оспаривать финансовую поддержку, которую Европейский союз выделяет Киеву. Но в Европе сомневаются, что этот союз может оказаться устойчивым, пишут немецкие СМИ.

Марина Светлова
Источник: Reuters
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан собирается создать альянс с Чехией и Словакией, который будет «скептически настроен в отношении Украины». Балаж Орбан, советник венгерского премьера, заявил, что тот планирует согласовывать общие позиции по вопросу выделения финансирования Киеву со словацким коллегой Робертом Фицо и кандидатом на пост премьер-министра Чехии Андреем Бабишем перед каждым саммитом Евросоюза.

Хотя формального политического союза между тремя странами не предвидится, в Европе опасаются, что такой альянс может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине, пишет немецкое издание RND.

Думаю, что блок «украиноскептиков» появится и со временем его позиции усилятся.

Балаж Орбан
главный политический советник премьер-министра Венгрии

Он напомнил, что восточноевропейские страны успешно сотрудничали во время миграционного кризиса 2015 года. Как поясняет издание, он имел в виду «Вышеградскую четверку» (V4), в которую, помимо Венгрии, Словакии и Чехии, входит Польша.

Однако RND отмечает, что отношения между Венгрией и Польшей значительно охладились после начала конфликта на Украине, а вышеградский формат «фактически распался». Возобновление работы V4 кажется сомнительным из-за непримиримости позиций четырех государств по украинскому конфликту, говорится в статье.

Премьер-министр Дональд Туск, как предполагает немецкая газета Berliner Zeitung, мог бы блокировать действия «союзников», поскольку по-прежнему занимает жесткую позицию в отношении России и остается последовательным сторонником Украины.

Однако новый президент Польши Кароль Навроцкий скептически отзывается о скором вступлении Украины в ЕС или НАТО и славится непростыми отношениями с Туском. На исключено, что он, используя право вето, будет выступать против некоторых законодательных инициатив Туска, в том числе по Украине.

В отличие от Туска, Орбан, Бабиш и Фицо придерживаются схожих позиций по Украине. Они критикуют европейские санкции в отношении России, выступают против финансовой поддержки Киеву со стороны ЕС и считают, что украинский конфликт нужно урегулировать дипломатическим путем.

Однако и между этими союзниками возникают разногласия. Например, Фицо не поддержал меры «финансовой блокады» Киева, которых Будапешт потребовал от него на уровне ЕС. Фицо заявил, что Братислава не согласится выделять из своего бюджета средства на покрытие военных расходов Киева, но продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

В Чехии Бабиш, недавно победивший на парламентских выборах, выступал против финансирования поставок оружия на Украину из чешского государственного бюджета и планировал остановить чешскую инициативу по поставкам боеприпасов Киеву. Но, по мнению экспертов, как только Бабиш займет кресло главы правительства, он смягчит свою предвыборную риторику и начнет придерживаться более умеренной позиции в отношении Украины.

Тем не менее правоцентристские партии Бабиша (ANO) и Орбана («Фидес») уже тесно сотрудничают в Европейском парламенте в рамках группы «Патриоты за Европу». В отличие от них, партия Фицо («Смер») всегда позиционировала себя как левая, отмечает RND.

Однако BZ предполагает, что «Фидес» Орбана может найти новых партнеров в Европейском парламенте, например договориться с правыми группой «Европейские консерваторы и реформисты» и группой «Европа суверенных наций», а также с некоторыми левыми партиями.

Также на сторону Орбана могут встать партии внутри «Европейской народной партии» (крупнейшей в Европарламенте), которые в итоге выступят против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ее проукраинского курса.

