Украина конфисковала активы белорусского холдинга «Гомсельмаш»

Украина присвоила активы белорусского холдинга «Гомсельмаш».

Источник: Комсомольская правда

Украина конфисковала активы белорусского холдинга «Гомсельмаш». Об этом пишет БелТА со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте Министерства юстиции Украины.

Высший антикоррупционный суд Украины принял к рассмотрению исковое заявление со стороны Минюста, которое связано с взысканием в доход государства активов холдинга «Гомсельмаш». Исковое заявление к белорусскому холдингу было подано в рамках закона «О санкциях». Им предусмотрена «конфискация всего имущества России и связанных с ней стран». Известно, что белорусский холдинг «Гомсельмаш» находится под украинскими санкциями с мая 2023 года.

Суд 27 октября, в понедельник, полностью удовлетворил исковое заявление Минюста.

«Высшим антикоррупционным судом принято решение, которым полностью удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении санкции к белорусскому государственному предприятию ОАО “Гомсельмаш”, — сказано в сообщении.

Вместе с тем апелляционная жалоба на указанное решение может быть подана в Апелляционную палату в течение пяти дней со дня составления полного решения, его опубликования на официальном сайте суда.

Тем временем Нацбанк сообщил, что у вкладчиков белорусских банков украли 18 млн рублей.

Ранее мы писали, что белорусы смогут оплатить проезд в маршрутках картой с 1 ноября.

Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о санкциях ЕС в отношении Беларуси: «Это петля на шее белорусского народа».

