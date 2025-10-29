Украина конфисковала активы белорусского холдинга «Гомсельмаш»

Высший антикоррупционный суд Украины принял к рассмотрению исковое заявление со стороны Минюста, которое связано с взысканием в доход государства активов холдинга «Гомсельмаш». Исковое заявление к белорусскому холдингу было подано в рамках закона «О санкциях». Им предусмотрена «конфискация всего имущества России и связанных с ней стран». Известно, что белорусский холдинг «Гомсельмаш» находится под украинскими санкциями с мая 2023 года.