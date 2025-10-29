Украина конфисковала активы белорусского холдинга «Гомсельмаш». Об этом пишет БелТА со ссылкой на сообщение, размещенное на официальном сайте Министерства юстиции Украины.
Высший антикоррупционный суд Украины принял к рассмотрению исковое заявление со стороны Минюста, которое связано с взысканием в доход государства активов холдинга «Гомсельмаш». Исковое заявление к белорусскому холдингу было подано в рамках закона «О санкциях». Им предусмотрена «конфискация всего имущества России и связанных с ней стран». Известно, что белорусский холдинг «Гомсельмаш» находится под украинскими санкциями с мая 2023 года.
Суд 27 октября, в понедельник, полностью удовлетворил исковое заявление Минюста.
«Высшим антикоррупционным судом принято решение, которым полностью удовлетворено исковое заявление Министерства юстиции Украины о применении санкции к белорусскому государственному предприятию ОАО “Гомсельмаш”, — сказано в сообщении.
Вместе с тем апелляционная жалоба на указанное решение может быть подана в Апелляционную палату в течение пяти дней со дня составления полного решения, его опубликования на официальном сайте суда.
