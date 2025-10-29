Ричмонд
Польше нужно 48 часов для возобновления работы ПП с Беларусью

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Польским пограничникам и таможенникам потребуется 48 часов, чтобы возобновить работу пунктов пропуска на границе с Беларусью, об этом сообщил представитель Пограничной стражи.

Источник: Sputnik.by

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ноябре могут быть открыты два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Бобровники» и «Кузница». Он отметил, что пока ожидает переговоров с литовской стороной.

«Пока мы не знаем, какого именно числа будет возобновлена работа пункта пропуска в Бобровниках и в Кузнице. Мы пока не видели распоряжения премьер-министра», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

По его словам, чтобы через границу снова началось движение, нужно время.

«Определенные процедуры должны выполнить и пограничники, и таможенники, и другие службы. На все это нам требуется 48 часов. По прошествии этого времени мы будем готовы запустить движение», — сообщил он.

На данный момент на белорусско-польской границе действуют два пункта пропуска — «Брест» («Тересполь») и предназначенный для грузового транспорта «Козловичи» («Кукурыки»). «Бобровники» были закрыты 10 февраля 2023 года, «Кузница» — в ноябре 2021 года.

Литва в ночь на 27 октября приостановила пропуск транспортных средств и лиц через два оставшихся пункта пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») на границе с Беларусью с формулировкой «на неопределенный срок». Премьер-министр Литвы Инга Ругинене позже сообщила, что дальнейшее решение по поводу границы будет принято 29 октября.

