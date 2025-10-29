NBC: разведка США считает, что РФ настроена на военную победу на Украине

Владимир Путин занимает «более твердую позицию, чем когда-либо» в военном конфликте на Украине, так считает разведка США. С оценками спецслужб ознакомился NBC News. По мнению разведчиков, Россия намерена добиться победы военным путем и меньше всего готова идти на компромиссы. В то же время в Белом доме не комментировали эти данные, а Дональд Трамп уверен, что решит конфликт с помощью дипломатии. В этом ему помогут санкции и другие «карты на руках», о которых Вашингтон пока не объявляет, утверждают в США.