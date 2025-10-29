В США испытали новый сверхзвуковой самолет X-59

Ранее сообщалось, что после завершения летных испытаний NASA проведет полеты X-59 над несколькими выбранными городами по всей территории США, чтобы собрать информацию о звуке, который издает самолет, и о том, как его воспринимают люди. Эти данные впоследствии предоставят Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам. Ожидается, что они смогут помочь пересмотреть запреты на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.