Резервистов будут привлекать к защите критически важных объектов

На граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве вооруженных сил РФ, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения распространяются права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.