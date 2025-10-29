Резервистов будут привлекать к защите критически важных объектов

«Речь идет о привлечении граждан, на добровольной основе заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве, для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения», — говорится в сообщении.
Направление этих лиц на специальные сборы будет осуществляться на основании указа президента РФ, а порядок их проведения будет определяться правительством РФ.
На граждан, заключивших контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве вооруженных сил РФ, в случае направления их на специальные сборы для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения распространяются права, обязанности, социальные гарантии, компенсации и ответственность, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ для граждан, призванных на военные сборы и проходящих военные сборы.
Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его опубликования.