Набиуллина отметила вклад Татарстана в развитие цифрового рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе правительственного часа в Совете Федерации поблагодарила Татарстан за вклад в развитие и тестирование цифрового рубля.

Источник: duma.gov.ru

«Спасибо регионам-первопроходцам — Татарстану, Чувашии, Ростову, с которыми мы протестировали целевые выплаты», — сказала глава Центробанка.

По словам Набиуллиной, цифровой рубль станет эффективным инструментом для управления финансами субъектов и будет востребован в бюджетном процессе, в том числе на региональном уровне.

Она отметила, что регионы, участвовавшие в пилотном проекте, убедились в преимуществах новой формы национальной валюты.

«Коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании бюджетного процесса, не говоря о том, что происходят мгновенные зачисления», — подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, операции в цифровых рублях станут доступны всем региональным и местным бюджетам в 2027 году.

«Но я думаю, уже сейчас нужно смотреть, какие операции эффективно было бы проводить с цифровым рублем», — добавила глава ЦБ.

