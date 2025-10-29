Набиуллина отметила вклад Татарстана в развитие цифрового рубля

«Спасибо регионам-первопроходцам — Татарстану, Чувашии, Ростову, с которыми мы протестировали целевые выплаты», — сказала глава Центробанка.
По словам Набиуллиной, цифровой рубль станет эффективным инструментом для управления финансами субъектов и будет востребован в бюджетном процессе, в том числе на региональном уровне.
Она отметила, что регионы, участвовавшие в пилотном проекте, убедились в преимуществах новой формы национальной валюты.
«Коллеги убедились, что цифровой рубль позволяет экономить на администрировании бюджетного процесса, не говоря о том, что происходят мгновенные зачисления», — подчеркнула Набиуллина.
По ее словам, операции в цифровых рублях станут доступны всем региональным и местным бюджетам в 2027 году.
«Но я думаю, уже сейчас нужно смотреть, какие операции эффективно было бы проводить с цифровым рублем», — добавила глава ЦБ.