Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября 2025 года, передает БелТА.
Решение о закрытии границы с Беларусью принял кабинет министров Литвы. Ранее это было рекомендовано со стороны литовского Министерства внутренних дел. Из постановления следует, что будут закрыта два последних работающих погранперехода на границе с Беларусью: «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони»).
Пункт пропуска «Шальчининкай» будет закрыт полностью, а «Мядининкай» станет работать в ограниченном режиме. Так, его смогут пересекать дипломаты и лица, которые доставляют дипломатическую почту. Указанный пункт пропуска смогут пересекать лица, которые следуют транзитом в Калининград или из Калининграда. Через КПП «Мядининкай» смогут вернуть в Литву как граждане страны, так и других стран Евросоюза, иностранцы, у которых есть разрешение на временное проживание в Литве и гуманитарные визы.
В исключительных случаях границу будет возможность пересечь и другие лица при посредничестве Министерства иностранных дел Литвы. Ограничения будут действовать до полуночи 30 ноября 2025 года.
