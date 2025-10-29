Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью до 30 ноября

Пункт пропуска «Шальчининкай» будет закрыт полностью, а «Мядининкай» станет работать в ограниченном режиме. Так, его смогут пересекать дипломаты и лица, которые доставляют дипломатическую почту. Указанный пункт пропуска смогут пересекать лица, которые следуют транзитом в Калининград или из Калининграда. Через КПП «Мядининкай» смогут вернуть в Литву как граждане страны, так и других стран Евросоюза, иностранцы, у которых есть разрешение на временное проживание в Литве и гуманитарные визы.