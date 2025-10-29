Bloomberg: Моди не поехал на саммит АСЕАН из-за Трампа

Отсутствие Моди на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который состоялся в Малайзии с 26 по 28 октября, многие сочли необычным. С момента прихода к власти в 2014 году он присутствовал на всех встречах лидеров, за исключением 2022 года, а в 2020 и 2021 году саммиты АСЕАН не проводились из-за пандемии COVID, говорится в статье.