СМИ: США задумали «изощренную» смену власти в Венесуэле

Соединенные Штаты могут провести «изощренный» госпереворот в Венесуэле, чтобы свергнуть президента Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на источники сообщает CNN.

Источник: AP 2024

Как отмечает телеканал, в разгар наращивания военной мощи администрация президента США Дональда Трампа нанесла ряд военных ударов по небольшим быстроходным судам, в том числе по тем, что вышли из венесуэльских портов.

В США настаивают, что эти суда занимаются контрабандой наркотиков, хотя никаких доказательств этому не предоставляют, сообщает CNN.

«Это не сила, способная вторгнуться в страну, но потенциально она может быть способна осуществить весьма изощренную передачу полномочий высшего руководства страны», — заявил телеканалу высокопоставленный американский дипломат, работавший в Венесуэле с 2018 по 2023 год, Джимми Стори.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Венесуэла является суверенным государством и все, что происходит «вокруг нее» должно соответствовать «букве международного права».

