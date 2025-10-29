Ричмонд
Путин рассказал, где могут применять технологии «Буревестника»

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Ядерные технологии, которые применяются в ракете «Буревестник», можно использовать в народном хозяйстве и лунной программе, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: Sputnik.by

Глава государства в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени в российской столице и встретился с участниками спецоперации.

Президент РФ отметил, что ядерный реактор в «Буревестнике» запускается в течение минут и секунд. По его словам, электронику из ракеты уже используют ученые.

Даже сейчас уже радиационно защищенная электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже используется в космических программах. Так что это прорыв не только в области повышения обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве.

сказал Путин

Он обратил внимание на то, что сфера применения применяемых в ракете технологий широка.

«Но и в народном хозяйстве мы сможем применять, сможем применять в будущем и при решении проблем энергообеспеченности в Арктике, в лунной программе будем использовать», — добавил президент РФ.

Что за ракета?

О завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» сообщили 26 октября. Она оснащена ядерной энергетической установкой. Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в докладе президенту рассказал, что ракета во время испытаний 21 октября преодолела расстояние 14 тысяч километров, что не является пределом.

Российский лидер поручил определить возможные способы применения ракеты и начать подготовку инфраструктуры для ее размещения.

