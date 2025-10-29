Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Румынский паспорт есть, а въезда нет: ЕС разворачивает жителей Молдовы — у 870 граждан были изъяты документы из-за липовых прописок

Территориальная инспекция погранполиции Ясс подтвердила, что ряд лиц с двойным румынско-молдавским гражданством были остановлены на границе.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация касается граждан, которые путешествовали из Молдовы в Румынию и представили румынские документы для въезда на территорию ЕС. Это 870 удостоверений личности, принадлежащих гражданам нашей страны.

В соответствии с законом № 97 от 14 июля 2005 г. пограничники заявляют, что только действующее электронное удостоверение личности представляет собой проездной документ в государства-члены ЕС.

«Простые удостоверения личности без чипов не признаны проездными документами в страны ЕС», — говорится в официальном ответе. Следовательно, граждане, владеющие классическими или временными бюллетенями, могут быть остановлены на границе из-за отсутствия документа, соответствующего европейским стандартам безопасности и совместимости.

Румынские власти уточняют, что если документы не соответствуют закону, они могут быть временно изъяты для дальнейшей проверки в соответствии с правовыми положениями о режиме документов, удостоверяющих личность.

Согласно источникам в пограничной полиции, более 800 бюллетеней были изъяты в последние недели в пунктах пропуска Яссы-Унгены и отправлены в соответствующие структуры для проверки.

Учреждение подчеркивает, что целью этих мер является защита границ ЕС и предотвращение использования несоответствующих или фальсифицированных документов, особенно в контексте двойного правового режима молдавских граждан с румынскими актами.