Ричмонд
+10°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев посетил шоу-матч с мировыми звездами настольного тенниса

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытом Кубке Президента Республики Казахстан по настольному теннису и посетил шоу-матч с участием легенд мирового спорта, сообщает интернет-портал El.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: пресс-служба Акорды

Касым-Жомарт Токаев провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь (Китай), чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер (Австрия), чемпионы мира Фан Бо (Китай) и Чу Се Хёк (Республика Корея).

Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана.

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на турнире серии Masters в Париже.