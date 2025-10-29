Токаев посетил шоу-матч с мировыми звездами настольного тенниса

Касым-Жомарт Токаев провел беседу со звездами и легендами мирового настольного тенниса, в числе которых были чемпион Олимпийских игр Сюй Синь (Китай), чемпион мира и призер Олимпийских игр Шлагер Вернер (Австрия), чемпионы мира Фан Бо (Китай) и Чу Се Хёк (Республика Корея).
Турнир, проводимый впервые, собрал более 300 участников из 14 стран мира, включая игроков из топ-100 мирового рейтинга ITTF и сильнейших спортсменов Казахстана.
Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на турнире серии Masters в Париже.