«Посейдон», допуск СМИ к окруженцам ВСУ и героизм бойцов. Заявления Путина

На встрече Путин заявил о проведении накануне испытания подводного аппарата «Посейдон», а также готовности допустить представителей иностранных СМИ к окруженным военнослужащим ВСУ.
ТАСС собрал основные заявления главы государства.
«Посейдон» и «Сармат»
- РФ испытала подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой: «Вчера мы провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса, это безэкипажное подводное изделие “Посейдон”, тоже с ядерной энергетической установкой».
- Испытание аппарата «Посейдон» — «это огромный успех»: «Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени».
- «Посейдон» уникален по скорости и глубине движения, «в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится»: «И способов перехвата не существует».
- Межконтинентальная ракета «Сармат» скоро встанет на боевое дежурство: «Такой [ракеты] в мире нет, как “Сармат”. И у нас он еще на дежурстве не стоит. Но скоро появится на дежурстве».
- Подводный аппарат «Посейдон» значительно превышает «Сармат» по мощности.
«Буревестник»
- Разработанная российскими специалистами ракета «Буревестник» обладает «безусловными преимуществами»: «Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали».
- Преимущество «Буревестника» в ядерной силовой установке: «Эта небольшая ядерная двигательная установка, она при сопоставимой мощности, скажем, с атомным реактором атомной подводной лодки, в тысячу раз меньше».
- Ядерный реактор, установленный в «Буревестнике», запускается «в течение минут и секунд».
- Использование технологий «Буревестника» в других программах.
- Россия сможет применить ядерные технологии, использованные в «Буревестнике», в народном хозяйстве и лунной программе: «Но и в народном хозяйстве мы сможем это применять, сможем применять для решения проблем энергообеспеченности Арктики, в лунной программе будем использовать».
- Электроника, используемая в ракете «Буревестник», уже «используется в космических программах».
- Ракета «Буревестник» — прорыв не только в повышении обороноспособности РФ, но и в науке: «Это прорыв не только в повышении обороноспособности страны, но и в целом в науке, в народном хозяйстве в будущем».
О ситуации в зоне проведения спецоперации
- Ситуация в зоне СВО «складывается для нас благоприятно».
- В Купянске и Красноармейске противник заблокирован и находится в окружении: «В двух местах — в городе Купянске и городе Красноармейске — противник оказался блокирован, в окружении».
- Политическое руководство Украины должно принять решения по судьбе своих граждан, которые находятся в окружении: «И с тем, чтобы политическое руководство Украины приняло соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих [находящихся в окружении], так, как они это когда-то сделали в “Азовстали”. Такая возможность у них будет».
О готовности пустить иностранные СМИ к окруженному противнику
- ВС РФ не против пустить СМИ, том числе украинские и зарубежные, в зону окружения противника: «Я обсуждал этот вопрос с командующими соответствующих группировок, они не против».
- «Мы готовы в определенные точки их [журналистов] подвести, чтобы с той стороны украинские военнослужащие их приняли».
- РФ беспокоится за то, чтобы Киев не устроил провокаций во время нахождения СМИ в зоне, где ВСУ находятся в окружении: «Нас беспокоит только одно — чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Главное — это избежать провокаций с украинской стороны, чтобы там какой-нибудь дрон не прилетел, чтобы кто-нибудь из этих журналистов не пострадал, а потом попытались бы на нас свалить».
- ВС РФ готовы прекратить бои в зоне, где окружен противник, пока там будут СМИ: «Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов с тем, чтобы группа журналистов могла зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти».
О героизме участников СВО
- Готовность защищать Родину «в генах» у россиян.
- Российские бойцы воюют достойно: «Вы воюете достойно на своем участке — это очевидно».
- Все бойцы, находящиеся в зоне спецоперации, «ведут себя героически»: «Я уже много раз говорил, и говорю это сознательно, с полным основанием: все, кто находятся в зоне специальной военной операции, на фронте, на войне, они все ведут себя героические».
- ВС РФ на всех участках в зоне СВО идут вперед, действуют активно: «Ваши товарищи боевые на всех участках идут вперед, действуют активно».
- Россияне должны знать свою героическую историю: «Она нас укрепляет. Это абсолютно точно. И об этом надо говорить».
- Россия обеспечивает «свою безопасность, безопасность наших людей на длительную перспективу».