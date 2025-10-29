«Посейдон», допуск СМИ к окруженцам ВСУ и героизм бойцов. Заявления Путина

Президент России Владимир Путин в среду посетил Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка, где встретился с проходящими лечение участниками СВО. Президент отметил, что каждый, кто находится на фронте — герой, а сложившаяся в зоне СВО ситуация благоприятна для России.