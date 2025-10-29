Путин призвал Киев решить судьбу бойцов, окруженных в Купянске и Красноармейске

«Чтобы политическое руководство Украины приняло бы соответствующие решения по судьбе своих граждан и своих военнослужащих. Так, как они это когда-то сделали в “Азовстали”. Такая возможность у них будет. Нас беспокоит только одно, чтобы с украинской стороны не было никаких провокаций. Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время. На несколько часов. На два, на три, на шесть часов», — уточнил президент РФ.