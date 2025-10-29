Ричмонд
Bloomberg: почему Китай и Россия не боятся США

Президент США Дональд Трамп в течение 10 месяцев агрессивно применяет силу для пересмотра ключевых отношений и разрешения застарелых споров. Но до сих пор формирующаяся «доктрина Трампа» была нацелена на более слабых игроков. Он не решается бросить вызов более сильным противниками — России и Китаю, пишет колумнист Bloomberg Хэл Брэндс.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп постоянно высмеивает своих предшественников за то, что они слишком робко использовали мощь США для получения экономических и геополитических преимуществ. Его внешняя политика отличается жесткими методами, направленными как на друзей, так и на врагов, говорится в статье.

На экономическом фронте он использует карательные тарифы для пересмотра отношений с десятками торговых партнеров или просто для того, чтобы надавить на них по вопросам, вызывающим двусторонние споры. На геополитическом фронте он задействовал бомбардировщики B-2, чтобы свернуть ядерную программу Ирана, и оказал резкое дипломатическое давление, чтобы добиться хоть какого-то мира в Газе, пишет Брэндс.

В Западной Европе и Восточной Азии угрозы лишить союзников военной помощи со стороны США вынудили их резко увеличить расходы на оборону. В Западном полушарии Трамп подтвердил превосходство США с помощью дипломатического шантажа, экономических инструментов и крупных военных развертываний, отмечает автор. Свежий пример — могучая американская армада, нападающая на предполагаемые судна наркоторговцев.

Но дело в том, что Трамп стал жестче обращаться с относительно слабыми игроками. Настоящим испытанием для него станет демонстрация американской мощи непокорным великим державам, на которых его чванство не произвело особого впечатления.

Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине за один день, но Москва по-прежнему настаивает на максималистских условиях любого урегулирования. Россия, как утверждает Брэндс, активизировала наступление на Украине и гибридные атаки на Европу. Он высказывает предположение, что цель Кремля состоит и в том, чтобы добиться смены режима на Украине, и в том, чтобы ослабить НАТО.

Пекин Трамп сначала пытался запугать тарифами, но нарвался на резкий ответ, включая жесткий контроль над экспортом редкоземельных минералов. Пока китайские переговорщики сейчас требуют отмены технологических ограничений и американских пошлин в качестве цены за прочное торговое перемирие, Си Цзиньпин выдвигает новые глобальные дипломатические инициативы и демонстрирует новое оружие, чтобы доказать растущее влияние Китая в Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Россия и Китай полны решимости показать, что жесткость Трампа — это блеф, считает Брэндс. Они реализуют геополитические проекты, радикально противоречащие интересам США, подчеркивает автор.

Для проверки их могущества Трампу потребуется изменить или смягчить три свои отличительные черты.

Во-первых, стиль Трампа — сделать что-то драматичное, например нанести удар по ядерным объектам Ирана, а затем объявить, что сложная проблема решена, — с Москвой и Пекином не сработает. Трампу, который постоянно перескакивает с одной мировой проблемы на другую, следует готовиться к тяжелым и затяжным действиям в отношениях с Россией и Китаем, предупреждает автор.

Во-вторых, конкуренция с соперниками требует прекращения огня против союзников. Трампу, по мнению Брэндса, понадобится европейская помощь, чтобы предоставить гарантии безопасности, которые могут обеспечить мир на Украине, и помощь региональных партнеров, чтобы обеспечить безопасность цепочек поставок редкоземельных элементов или сдержать военную мощь Китая в Тихом океане.

В-третьих, Трампу придется умерить свою склонность к внутриполитическому расколу. В Пекине и Москве воодушевляются дисфункцией Америки: они рассматривают эти политические потрясения как доказательство того, что правящая сверхдержава разваливается. Поэтому деполяризация США — плохая стратегия для противостояния России и Китаю, которые представляют собой самое серьезное испытание для могущества США.

