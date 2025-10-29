Bloomberg: почему Китай и Россия не боятся США

Трамп постоянно высмеивает своих предшественников за то, что они слишком робко использовали мощь США для получения экономических и геополитических преимуществ. Его внешняя политика отличается жесткими методами, направленными как на друзей, так и на врагов, говорится в статье.
На экономическом фронте он использует карательные тарифы для пересмотра отношений с десятками торговых партнеров или просто для того, чтобы надавить на них по вопросам, вызывающим двусторонние споры. На геополитическом фронте он задействовал бомбардировщики B-2, чтобы свернуть ядерную программу Ирана, и оказал резкое дипломатическое давление, чтобы добиться хоть какого-то мира в Газе, пишет Брэндс.
В Западной Европе и Восточной Азии угрозы лишить союзников военной помощи со стороны США вынудили их резко увеличить расходы на оборону. В Западном полушарии Трамп подтвердил превосходство США с помощью дипломатического шантажа, экономических инструментов и крупных военных развертываний, отмечает автор. Свежий пример — могучая американская армада, нападающая на предполагаемые судна наркоторговцев.
Трамп пообещал положить конец конфликту на Украине за один день, но Москва по-прежнему настаивает на максималистских условиях любого урегулирования. Россия, как утверждает Брэндс, активизировала наступление на Украине и гибридные атаки на Европу. Он высказывает предположение, что цель Кремля состоит и в том, чтобы добиться смены режима на Украине, и в том, чтобы ослабить НАТО.
Пекин Трамп сначала пытался запугать тарифами, но нарвался на резкий ответ, включая жесткий контроль над экспортом редкоземельных минералов. Пока китайские переговорщики сейчас требуют отмены технологических ограничений и американских пошлин в качестве цены за прочное торговое перемирие, Си Цзиньпин выдвигает новые глобальные дипломатические инициативы и демонстрирует новое оружие, чтобы доказать растущее влияние Китая в Тихоокеанском регионе и за его пределами.
Для проверки их могущества Трампу потребуется изменить или смягчить три свои отличительные черты.
Во-первых, стиль Трампа — сделать что-то драматичное, например нанести удар по ядерным объектам Ирана, а затем объявить, что сложная проблема решена, — с Москвой и Пекином не сработает. Трампу, который постоянно перескакивает с одной мировой проблемы на другую, следует готовиться к тяжелым и затяжным действиям в отношениях с Россией и Китаем, предупреждает автор.
Во-вторых, конкуренция с соперниками требует прекращения огня против союзников. Трампу, по мнению Брэндса, понадобится европейская помощь, чтобы предоставить гарантии безопасности, которые могут обеспечить мир на Украине, и помощь региональных партнеров, чтобы обеспечить безопасность цепочек поставок редкоземельных элементов или сдержать военную мощь Китая в Тихом океане.
В-третьих, Трампу придется умерить свою склонность к внутриполитическому расколу. В Пекине и Москве воодушевляются дисфункцией Америки: они рассматривают эти политические потрясения как доказательство того, что правящая сверхдержава разваливается. Поэтому деполяризация США — плохая стратегия для противостояния России и Китаю, которые представляют собой самое серьезное испытание для могущества США.