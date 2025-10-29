Идущий в Индию танкер с российской нефтью развернулся после санкций США

Судно под названием Furia шло на запад через пролив между Данией и Германией. Накануне, 28 октября, оно развернулось, прошло короткое расстояние и резко сбавило ход. На судно погрузили около 730 тыс. барр. нефти сорта Urals в российском порту Приморск 20 октября, свидетельствуют данные платформ. Изначально, как утверждает агентство, судно указывало в качестве пункта назначения порт Сикка в индийском штате Гуджарат. Танкер должен был прибыть туда в середине ноября.