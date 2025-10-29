Идущий в Индию танкер с российской нефтью развернулся после санкций США

Направлявшийся в Индию танкер с российской нефтью изменил курс и теперь дрейфует в Балтийском море, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные платформ отслеживания судов Kpler и Vortexa. Как уточняет агентство, ситуация может быть связана с санкциями США против двух крупнейших российских нефтяных компаний.
Судно под названием Furia шло на запад через пролив между Данией и Германией. Накануне, 28 октября, оно развернулось, прошло короткое расстояние и резко сбавило ход. На судно погрузили около 730 тыс. барр. нефти сорта Urals в российском порту Приморск 20 октября, свидетельствуют данные платформ. Изначально, как утверждает агентство, судно указывало в качестве пункта назначения порт Сикка в индийском штате Гуджарат. Танкер должен был прибыть туда в середине ноября.
Позднее танкер изменил расписание, указав прибытие в Порт-Саид в Египте. Агентство уточняет, что суда, которые следуют через Суэцкий канал, иногда указывают Порт-Саид в качестве пункта назначения, но после прохождения корректируют его на окончательное место прибытия.
По данным высших руководителей индийских переработчиков, в результате возможного прекращения доступа к нефти индийским нефтеперерабатывающим заводам грозит резкое сокращение потоков российской нефти.
Как уточнил Минфин, дополнительные санкции ввели в связи с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Под ограничения также попадают дочерние компании ЛУКОЙЛа и «Роснефти», расположенные в России. В списке министерства 34 дочерние компании.
США в начале августа объявили о повышении пошлины на импорт из Индии из-за закупок ею российской нефти до 50%. 15 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в разговоре с ним пообещал, что Нью-Дели не будет закупать нефть из России.
Россия считает западные санкции незаконными. В Кремле заявляли, что требования США по прекращению торговых отношений с Россией, в том числе по поставкам энергоносителей, являются незаконными угрозами. Президент Владимир Путин говорил, что Индия при отказе от российских энергоносителей понесет ущерб.