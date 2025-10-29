Politico: резкий приток украинских беженцев раздражает Берлин и Варшаву

Польская ультраправая «Конфедерация» пошла еще дальше. Представители партии заявили, что Польша не должна предоставлять убежище украинцам, которые обязаны защищать свою страну, а польские налогоплательщики не должны оплачивать их «дезертирство», говорится в статье. Как отмечает Politico, президент Польши Кароль Навроцкий уже наложил вето на закон о дополнительной поддержке украинцев. Свою позицию он объяснил тем, что пособия должны получать только те украинские беженцы, которые работают и платят налоги в Польше.