Politico: резкий приток украинских беженцев раздражает Берлин и Варшаву

Согласно статье, в Европе тема украинских беженцев все чаще становится предметом жарких политических споров, особенно со стороны ультраправых партий. Поток украинских беженцев стремительно вырос после того, как Киев в августе смягчил правила выезда из страны мужчин, не подлежащих призыву (младше 25 лет). До этого, как напоминает издание, из-за военного положения украинским мужчинам в возрасте 18−60 лет было запрещено покидать страну.
По данным Пограничной службы Польши, с начала 2025 года по конец августа в страну прибыло около 45 300 украинских мужчин в возрасте 18−22 лет. В сентябре-октябре украинско-польскую границу пересекли уже 98 500 украинцев этой возрастной группы. Министерство внутренних дел ФРГ сообщило, что с середины августа по середину октября число украинцев в возрасте 18−22 лет, прибывающих за неделю, взлетело в 74−95 раз.
В Германии предупреждают, что такой мощный приток беженцев создаст впечатление, что молодые украинские мужчины избегают военной службы, в результате чего общественная поддержка Украины снизится.
Мы не хотим, чтобы молодые украинцы проводили время в Германии, вместо того чтобы защищать свою родину… Недавнее изменение закона (на Украине) вызвало волну эмиграции, на которую мы должны отреагировать.
Польская ультраправая «Конфедерация» пошла еще дальше. Представители партии заявили, что Польша не должна предоставлять убежище украинцам, которые обязаны защищать свою страну, а польские налогоплательщики не должны оплачивать их «дезертирство», говорится в статье. Как отмечает Politico, президент Польши Кароль Навроцкий уже наложил вето на закон о дополнительной поддержке украинцев. Свою позицию он объяснил тем, что пособия должны получать только те украинские беженцы, которые работают и платят налоги в Польше.
С аналогичными призывами, согласно изданию, выступают и в Германии. Так, правопопулистская партия «Альтернатива для Германии» требует прекратить выплаты украинцам и выступает против военной помощи Киеву, несмотря на то, что ФРГ остается крупнейшим спонсором Украины после США.
Коалиция канцлера Фридриха Мерца, по сведениям Politico, разрабатывает законопроект, который может лишить украинцев права на такие выплаты. Более того, Маркус Зёдер, премьер-министр Баварии и председатель партии «Христианско-социальный союз», предложил ограничить действие Директивы о временной защите ЕС, которая предоставляет немедленную защиту перемещенным лицам, если Киев не сократит число выезжающих в Европу беженцев.