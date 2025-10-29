«Мы считаем, что рамки, созданные встречей наших лидеров в Анкоридже должны наполняться конкретикой договоренности и решений и именно на этой основе надо двигаться вперед. Мы считаем, что взаимопонимание относительно того, как это делать, было там достигнуто. Что касается сроков и места следующей встречи, безусловно, Будапешт прозвучал в публичной плоскости. Но мы говорили с первого дня, что главное — это содержание. Вот когда содержание мы подготовим, тогда я уверен, президенты примут решение о своей встрече, о новом контакте», — сказал Рябков журналистам «на полях» муниципального форума городов БРИКС.
России важно подготовить содержание встречи Путина и Трампа, заявил Рябков
С. -ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — РИА Новости. России важно подготовить содержание будущей возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, после чего лидеры могут принимать решение о сроках и месте для нового контакта, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
