Песков отметил ценность «Орешника» на фоне риторики Европы

То, насколько РФ дорога ракета средней дальности «Орешник», становится ясным на фоне риторики Европы. Об этом 29 октября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Источник: РИА "Новости"

«Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона — и тогда всё становится ясно. Тогда становится ясным, насколько нам дорог “Орешник”, — заявил Песков.

Он также выразил мнение, что милитаристская истерика Европы никуда не испарится, и подчеркнул, что дополнительные меры для защиты нужны, так как из Европы звучат и проистекают угрозы.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может приостановить размещение «Орешника», если в Европе готовы на аналогичные шаги. По словам Лукашенко, некоторые европейские страны уже объявили о планах развернуть ракетные комплексы средней дальности.

До этого, 8 августа, Лукашенко заявил, что позиции для размещения «Орешника» в Белоруссии уже определены и обустраиваются. Тогда он также утверждал, что ракетный комплекс будет размещен на территории Белоруссии до конца года. Позднее, 25 сентября, Лукашенко сообщил о направлении комплекса «Орешник» в Белоруссию.

