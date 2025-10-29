Песков отметил ценность «Орешника» на фоне риторики Европы

«Достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона — и тогда всё становится ясно. Тогда становится ясным, насколько нам дорог “Орешник”, — заявил Песков.
Он также выразил мнение, что милитаристская истерика Европы никуда не испарится, и подчеркнул, что дополнительные меры для защиты нужны, так как из Европы звучат и проистекают угрозы.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может приостановить размещение «Орешника», если в Европе готовы на аналогичные шаги. По словам Лукашенко, некоторые европейские страны уже объявили о планах развернуть ракетные комплексы средней дальности.
До этого, 8 августа, Лукашенко заявил, что позиции для размещения «Орешника» в Белоруссии уже определены и обустраиваются. Тогда он также утверждал, что ракетный комплекс будет размещен на территории Белоруссии до конца года. Позднее, 25 сентября, Лукашенко сообщил о направлении комплекса «Орешник» в Белоруссию.