Песков отметил ценность «Орешника» на фоне риторики Европы

До этого, 8 августа, Лукашенко заявил, что позиции для размещения «Орешника» в Белоруссии уже определены и обустраиваются. Тогда он также утверждал, что ракетный комплекс будет размещен на территории Белоруссии до конца года. Позднее, 25 сентября, Лукашенко сообщил о направлении комплекса «Орешник» в Белоруссию.