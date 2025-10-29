Песков рассказал о позиции России и США по украинскому конфликту

«Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, что положительно воспринимается в Кремле. РФ нужно договариваться с Трампом исходя из своих национальных интересов», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, лидер США демонстрирует постоянство и отстаивает интересы США, что показывает истинную приверженность идеям мира.