Песков рассказал о позиции России и США по украинскому конфликту

«Трамп искренне пытается помочь решить конфликт на Украине, что положительно воспринимается в Кремле. РФ нужно договариваться с Трампом исходя из своих национальных интересов», — сказал Песков, отвечая на вопрос ТАСС. По его словам, лидер США демонстрирует постоянство и отстаивает интересы США, что показывает истинную приверженность идеям мира.
Ранее Дмитрий Песков уже отмечал, что Москва приветствует намерение Дональда Трампа сосредоточиться на урегулировании украинского конфликта и положительно оценивает назначение спецпосланника Стивена Уиткоффа, успешно проявившего себя на Ближнем Востоке. Российская сторона подчеркивает готовность к мирному диалогу и рассчитывает, что дипломатические усилия Вашингтона поспособствуют продвижению переговоров с Украиной.