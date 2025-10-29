СМИ: на Украине из-за Китая начались проблемы со сборкой беспилотников

Согласно статье, Пекин также пресекает попытки украинской оборонной промышленности импортировать китайские электронные компоненты через таких союзников, как страны Балтии и Польша.
Китайское правительство теперь запрещает поставки компонентов даже в эти страны, потому что знает, что они в итоге окажутся на Украине.
Более того, в конце прошлого года стало известно, что китайские производители компонентов для БПЛА сокращают поставки в США и Европу. Это, как напоминает издание, стало очередным витком торгового спора между Пекином и Вашингтоном.
По оценкам Ломиковского, украинская индустрия дронов сильно зависит от импорта китайских комплектующих, которые составляют 60% импорта. Лишь около 40% компонентов производится на территории Украины, уточняет N-tv. Такую зависимость от Китая Ломиковский объясняет тем, что Китай может поставлять в больших объемах и гораздо дешевле, чем все то, что производится на Украине или закупается у западных партнеров.
Пекин, как пишет N-tv, намеренно ограничивает поставки, чтобы подорвать производство украинских беспилотников, которые Украина использует не только на фронте, но и для ударов по гражданским и военным объектам на территории России. Китайские экспортные ограничения серьезно бьют по украинцам и ставят под угрозу их «военные успехи», отмечает издание.