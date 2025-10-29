FT: Германия закупит до 12 тыс. дронов для своего военного контингента в Литве

В статье говорится, что соглашения с компаниями пока не подписаны: сделки ждут одобрения Бюджетного комитета бундестага. Кроме того, хотя компании согласились поставить до 12 тыс. дронов, изначально они передадут бундесверу лишь часть из них, после чего БПЛА поступят на вооружение немецкой бригады в Литве.
Европейские страны, как пишет FT, стремятся усилить свой потенциал ведения боевых действия с использованием БПЛА как в оборонительных целях, так и с целью нанесения ударов по объектам противника. Поэтому с начала конфликта на Украине резко выросли инвестиции в европейские оборонные стартапы.
Стартап Helsing сейчас признан самым дорогим оборонным стартапом Европы с капитализацией в 12 млрд евро. В числе его инвесторов фигурирует основатель Spotify, шведский предприниматель Даниэль Эк. В прошлом году фирма объявила о планах поставить 6 тыс. ударных дронов для Украины и наладить производство систем подводного наблюдения в Великобритании.
Стартап Stark был основан всего 15 месяцев назад. В число его инвесторов вошли американский миллиардер Питер Тиль и венчурный фонд Sequoia Capital из Кремниевой долины. У компании есть команда на Украине, которая занимается разработкой и тестированием дронов.
Немецкий концерн Rheinmetall уже получил государственные заказы на десятки миллиардов евро и сотрудничает с американским производителем дронов Anduril и израильской UVision. В сентябре он представил немецким военным барражирующий дрон FV-014 (Raider), который может нести груз до пяти килограммов и имеет радиус действия до 100 километров.
Stark, по данным FT, планирует поставлять свои дроны Virtus, а Helsing — модель HX-2.