Bloomberg: правительство Британии намерено отправить свои войска на Украину

«Направлять просто так войска, чтобы они прибыли на линию боевого столкновения, и вступили в прямой конфликт с российскими войсками, скорее всего, не станут. Этого пока в Париже боятся. Но учитывая, что Макрон потерпел полный крах во внутренней политике страны, нет ничего удивительного в том, что он делает упор на внешнюю угрозу», — сказал он «Газете.Ru».