США сняли санкции с президента Республики Сербской Додика

«Из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами удалены: Додик Милорад, Республика Сербская Босния и Герцеговина, дата рождения 12 марта 1959 года», — говорится в сообщении, приводит «РИА Новости».
Кроме того, США вывели из-под санкций и его детей — Игоря и Горицу.
«Я благодарен президенту [США] Дональду Трампу и его соратникам за исправление серьезной несправедливости, причиненной Республике Сербской», — написал Додик в Х.
Санкции в отношении Додика были введены в 2017 году.
2 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Додиком. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Балканском полуострове, в том числе в Республике Сербской. Лидер БиГ также попросил российского президента не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя.