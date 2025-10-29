Ричмонд
США сняли санкции с президента Республики Сербской Додика

США сняли санкции с президента Республики Сербской (РС, энтитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорада Додика, а также с его детей. Об этом 29 октября сообщили в минфине Соединенных Штатов.

Источник: РИА "Новости"

«Из списка специально обозначенных лиц Управления по контролю за иностранными активами удалены: Додик Милорад, Республика Сербская Босния и Герцеговина, дата рождения 12 марта 1959 года», — говорится в сообщении, приводит «РИА Новости».

Кроме того, США вывели из-под санкций и его детей — Игоря и Горицу.

«Я благодарен президенту [США] Дональду Трампу и его соратникам за исправление серьезной несправедливости, причиненной Республике Сербской», — написал Додик в Х.

Санкции в отношении Додика были введены в 2017 году.

2 октября президент России Владимир Путин провел встречу с Додиком. В ходе беседы они обсудили ситуацию на Балканском полуострове, в том числе в Республике Сербской. Лидер БиГ также попросил российского президента не оставлять Республику Сербскую бюрократам из Брюсселя.

