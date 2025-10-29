Путин сообщил об испытаниях аппарата «Посейдон» с ядерной установкой

Россия накануне провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой, сообщил Владимир Путин. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам президента, нет аналогов по скоростям и глубинам движения.
28 октября Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон», заявил президент Владимир Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П. В. Мандрыка в Москве.
«Вчера провели еще одно испытание, еще одного перспективного комплекса — это безэкипажное подводное изделие “Посейдон” с ядерной энергетической установкой.
Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой аппарат прошел определенное количество времени", — рассказал глава государства.
«Это огромный успех», — подчеркнул он.
О «Посейдоне».
«Посейдон» с ядерной энергоустановкой намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат», указал Путин в беседе с военными.
«Мощность [безэкипажного подводного аппарата с ядерной установкой] “Посейдона” значительно превышает мощность даже самой нашей перспективной ракеты межконтинентальной дальности “Сармат”.
Такой [ракеты] в мире нет, как «Сармат». И у нас он еще на дежурстве не стоит. Скоро появится на дежурстве", — пояснил президент.
У «Посейдона» также нет аналогов по скоростям и глубинам движения, и способов перехвата такого аппарата не существует, подчеркнул Путин. Реактор подводного аппарата в 100 раз меньше.
Обращаясь к военнослужащим, глава государства подчеркнул, что им важно знать о том, какие перспективные разработки вооружений есть у РФ.
«Вы воюете на фронте, жизнью рискуете. И конечно, думаете, ради чего вы это делаете, насколько страна готова будет подхватить то, что сделаете вы, рискуя жизнью и здоровьем, защищая Родину, насколько она в состоянии будет дальше идти вперед, укреплять свою обороноспособность и вообще в целом укрепляться. Ну вот это тоже такие элементы, связанные с этой работой», — подчеркнул Путин.
Впервые о разработке этого беспилотного аппарата президент сообщил в послании Федеральному собранию в 2018 году. «Посейдон» был ранее известен как «Статус-6», кодовое название НАТО — Kanyon. По сути, это ядерная торпеда, которая может наносить гарантированный неприемлемый ущерб территории, создавая обширные зоны радиоактивного загрязнения и цунами.
~По данным из открытых источников, длина «Посейдона» — 20 метров, диаметр — 1,8 метра, масса — 100 тонн. Он может нести как обычные, так и ядерные боеприпасы и поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру противника.~
Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил уверенность, что ни у одной страны в мире сейчас нет аналогов нового российского оружия «Посейдон».
«Это действительно очень мощная ветвь оружия, которое способно выводить из строя или из войны целые государства. Противоядия и средств противодействия против него на сегодняшний день нет. Аналогов ни у кого на сегодняшний день нет», — сказал он в беседе с SHOT.
О «Буревестнике».
Путин также рассказал о «безусловных преимуществах» новой ракеты «Буревестник». «Мы можем гордиться достижениями наших ученых, специалистов, инженеров, которые все это делали», — отметил Путин, рассказывая о недавних испытаниях «Буревестника».
Ядерные технологии, задействованные в «Буревестнике», будут использовать в лунной программе и народном хозяйстве, в том числе их можно использовать для решения проблем энергообеспеченности Арктики, указал поезидент. Сейчас эти технологии уже применяются в космических программах.
26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что испытания «Буревестника» с ядерным реактивным двигателем прошли 21 октября. Ракета преодолела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. По информации Reuters, запуск проходил на архипелаге Новая Земля.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал «Буревестник» «ответом тем, кто пытается посягать на суверенитет и свободу России». «Это оружие является гарантом права на справедливость в целом мире», — заключил он.