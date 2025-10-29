Ричмонд
Bloomberg: Трамп планирует провести встречу с Орбаном 8 ноября

Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября.

Источник: Reuters

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

«Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября», — говорится в публикации.

По словам собеседника агентства, место встречи ещё не определено.

Ранее стало известно, что Трамп в четверг, 30 октября, проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

