Bloomberg: Трамп планирует провести встречу с Орбаном 8 ноября

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
«Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 8 ноября», — говорится в публикации.
По словам собеседника агентства, место встречи ещё не определено.
Ранее стало известно, что Трамп в четверг, 30 октября, проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.
