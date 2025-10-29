Дмитриев ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине

«Сейчас люди сосредоточены на региональном конфликте, который разворачивается вокруг России, но мы не хотим, чтобы он перерос в более масштабный конфликт. И для этого мы должны действовать лучше, чем раньше, а не хуже», — сказал спецпредставитель президента.