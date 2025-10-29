В Минске обсудили расширение дипломатического присутствия Беларуси в Казахстане

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует расширить дипломатическое присутствие в Казахстане. Этот вопрос обсуждался на встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова с заместителем министра иностранных дел Казахстана Ермухамбетом Конуспаевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Лукашенко и Токаев провели телефонный разговор.
Во время беседы была затронута актуальная повестка белорусско-казахстанского сотрудничества. Особое внимание уделено развитию двустороннего политического диалога и взаимодействию внешнеполитических ведомств.
«Стороны обсудили график совместных мероприятий на ближайшую перспективу и вопросы расширения дипломатического присутствия Беларуси в Казахстане», — рассказали в пресс-службе МИД.
Собеседники также отметили схожесть позиций Минска и Астаны по вопросам формирования справедливого миропорядка на Евразийском континенте.
Как известно, в настоящее время в столице Казахстана Астане работает посольство Беларуси. Планируется, что к 1 января 2026 года, согласно постановлению Совета Министров от 2 мая 2025 года, в Алматы будет открыто Генеральное консульство Беларуси. -0-
Ермухамбет Конуспаев и Максим Рыженков.
Фото МИД.