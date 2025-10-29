В Минске обсудили расширение дипломатического присутствия Беларуси в Казахстане

Как известно, в настоящее время в столице Казахстана Астане работает посольство Беларуси. Планируется, что к 1 января 2026 года, согласно постановлению Совета Министров от 2 мая 2025 года, в Алматы будет открыто Генеральное консульство Беларуси. -0-