Песков: Страны Евразии знают о том, как плохо влезать в дела соседей

«Мы очень хорошо знаем, как плохо влезать в чьи-то дела, в дела своих соседей. Мы очень хорошо знаем в Евразии, как важно уважать друг друга, уважать традиции, уважать ценности друг друга… И мы прекрасно знаем, как плохо, когда кто-то извне посягает на наши общие ценности», — сказал представитель Кремля на вручении международной премии «Евразия».
Он подчеркнул, что евразийские государства не позволят разорвать свою территорию на части.
Ранее Песков заявил, что развитие отечественного военно-промышленного комплекса является для России главным приоритетом. Так он прокомментировал слова Дональда Трампа о военной мощи США.
