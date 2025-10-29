МИД назвал ответ Бельгии на «Буревестник» «наслаждением военным психозом»

Президент США Дональд Трамп, комментируя российские испытания, заявил, что Москва и Вашингтон не играют друг с другом в игры. «У нас есть лучшая в мире атомная подводная лодка прямо у их берегов. Я имею в виду, ей необязательно преодолевать 8000 миль [около 12,8 тыс. км]. Они не играют в игры с нами. Мы тоже не играем в игры», — добавил он. Республиканец выразил уверенность, что России следовало бы вместо испытаний ракет завершить конфликт с Украиной.