Свет в конце туннеля и большая радость. Польский бизнес об открытии погранпереходов с Беларусью

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После новостей о возможном открытии двух пограничных переходов на границе с Беларусью (в Бобровниках и Кузнице) представители польского бизнеса прокомментировали данное заявление. Об этом сообщает Portal Samorzadowy.
«Мы очень долго ждали», — заявила представитель польского объединения предпринимателей «Объединенный Восток». Она подчеркнула, что с момента закрытия границы для предпринимателей настали трудные времена. «Некоторые люди переориентировались, и мы будем восстанавливать наш бизнес заново. Клиенты тоже должны привыкнуть, но это уже действительно свет в туннеле и большая радость», — отметила она. Предприниматели не очень понимают, что изменилось и почему премьер-министр Польши Дональд Туск сделал такое заявление, но для них важно будущее, хотя при планировании бизнеса они все равно будут учитывать неопределенность ситуации.
В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты в Белостоке подчеркнул, что закрытие всех переходов на границе с Беларусью — большие потери для предпринимательства. «Мы ежегодно теряли несколько миллиардов злотых из-за отсутствия движения через границу», — заявил он. По его словам, туризм также очень сильно пострадал от этого. Компании рассматривают заявление премьер — министра как понимание более широких последствий закрытия пограничных переходов для экономики и, как он выразился, «проблеск здравого смысла».
Министр сельского хозяйства Польши Стефан Краевский отметил, что заявление главы правительства радует, но при этом все понимают, что ситуация на восточных границах сложная.
Дональд Туск 28 октября заявил, что в ноябре Варшава будет готова открыть два пограничных перехода на границе с Беларусью. Его заявление прозвучало во время выступления на форуме Европейского союза по вопросам сплочения границ и развития в Белостоке. Погранпереход «Кузница» был закрыт в ноябре 2021 года, а пункт пропуска «Бобровники» в феврале 2023 года.
В свою очередь глава Подляского воеводства заявил, что после объявления даты открытия автомобильных пограничных переходов с Беларусью пограничные службы будут готовы к работе в течение 48 часов. -0-