Свет в конце туннеля и большая радость. Польский бизнес об открытии погранпереходов с Беларусью

«Мы очень долго ждали», — заявила представитель польского объединения предпринимателей «Объединенный Восток». Она подчеркнула, что с момента закрытия границы для предпринимателей настали трудные времена. «Некоторые люди переориентировались, и мы будем восстанавливать наш бизнес заново. Клиенты тоже должны привыкнуть, но это уже действительно свет в туннеле и большая радость», — отметила она. Предприниматели не очень понимают, что изменилось и почему премьер-министр Польши Дональд Туск сделал такое заявление, но для них важно будущее, хотя при планировании бизнеса они все равно будут учитывать неопределенность ситуации.