Воронежские элиты вступили в конфликт при распределении округов в ГД

Противоречия возникли при согласовании на переизбрание в 2026 году действующих депутатов Андрея Маркова и Аркадия Пономарева. По словам профессора, доктора политических наук Дмитрия Нечаева, они ориентированы на вице-спикера ГД Алексея Гордеева, а потому губернатор Гусев хочет заменить их в новом созыве. Осложняет ситуацию то, что Воронежская область лишилась одного одномандатного округа, теперь их только три. Это произошло после того, как Центризбирком утвердил новую схему нарезки одномандатных округов.