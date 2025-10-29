Долго не заморачивались: Программа нового правительства Молдовы на 82 процента — копия предвыборного манифеста PAS

Гражданский активист Андрей Ионицэ сделал сравнительный анализ программы правительства Мунтяну и предвыборной программы партии PAS. Он считает, что вывод очевиден:
82% содержания программы правительства скопировано из документа партии.
Разделы совпадают, фразы идентичны, цифры — «под копирку»:
«План ЕС на 1,9 миллиарда евро», «25 000 предприятий», «3 000 км дорог», «6 миллиардов на образование», «60 000 гектаров леса» — всё это уже фигурировало в электоральной программе PAS, подчеркнул Ионицэ.
Правительство лишь поменяло заголовок и заменило формулировки «сделаем» на «реализуем».
Так появился «новый» план действий — результат copy-paste.
Новое правительство — со старой программой.
Политическая копия с обновлённой обложкой, уточняет primulinmd.
