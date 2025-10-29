Ричмонд
Долго не заморачивались: Программа нового правительства Молдовы на 82 процента — копия предвыборного манифеста PAS

Разделы совпадают, фразы идентичны, цифры — «под копирку».

Гражданский активист Андрей Ионицэ сделал сравнительный анализ программы правительства Мунтяну и предвыборной программы партии PAS. Он считает, что вывод очевиден:

82% содержания программы правительства скопировано из документа партии.

Разделы совпадают, фразы идентичны, цифры — «под копирку»:

«План ЕС на 1,9 миллиарда евро», «25 000 предприятий», «3 000 км дорог», «6 миллиардов на образование», «60 000 гектаров леса» — всё это уже фигурировало в электоральной программе PAS, подчеркнул Ионицэ.

Правительство лишь поменяло заголовок и заменило формулировки «сделаем» на «реализуем».

Так появился «новый» план действий — результат copy-paste.

Новое правительство — со старой программой.

Политическая копия с обновлённой обложкой, уточняет primulinmd.

Правительство лишь поменяло заголовок и заменило формулировки «сделаем» на «реализуем»: Фото: соцсети.

