Десятки тел вынесли на площадь в Рио-де-Жанейро после рейда на владения наркоторговцев

Жители Рио-де-Жанейро вынесли на площадь тела погибших. Видео © X / CholilaOnlive.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва провёл срочное совещание кабинета министров. Глава государства рассматривает возможность введения «режима закона и порядка» (A Garantia da Lei e da Ordem). Министерство обороны страны пока воздерживается от комментариев, хотя местные чиновники признают, что ситуация выходит далеко за рамки обычного конфликта.
Напомним, накануне в Рио-де-Жанейро началась масштабная полицейская операция «Сдерживание» против наркоторговцев и «Красной команды». Среди задержанных оказался один из лидеров преступной группировки.
