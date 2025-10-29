Десятки тел вынесли на площадь в Рио-де-Жанейро после рейда на владения наркоторговцев

В Рио-де-Жанейро местные жители вынесли на площадь десятки тел погибших в результате спецоперации по борьбе с бандой «Красная команда». Число жертв антинаркотической акции правоохранительных органов достигло отметки в 128 человек. Об этом сообщает новостной портал G1.