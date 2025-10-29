Беларусь и КНДР договорились расширять взаимодействие по всем направлениям

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и КНДР намерены расширять взаимодействие по всем направлениям. Такой договоренности во время переговоров в Минске достигли министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и глава внешнеполитического ведомства Корейской Народно-Демократической Республики Чве Сон Хи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Министр иностранных дел КНДР прибыл с официальным визитом в Минск по приглашению белорусской стороны.
Во время переговоров главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы развития традиционно дружеских отношений между двумя странами, отметив, что в основе белорусско-корейского сотрудничества лежат принципы уважения суверенитета, равноправия и взаимной выгоды.
«Министры констатировали активизацию диалога на различных уровнях, обсудили график двусторонних контактов. Достигнута договоренность о расширении взаимодействия по всем направлениям, в том числе в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах», — рассказали в пресс-службе МИД.
Чве Сон Хи и Максим Рыженков.
Стороны подтвердили готовность к дальнейшей взаимной поддержке на международных площадках с целью формирования справедливого многополярного миропорядка и договорились о конкретных шагах по укреплению взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран для выведения отношений на новый уровень.
Корейская делегация также приняла участие в III Минской международной конференции по евразийской безопасности. -0-
