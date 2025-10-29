Беларусь и КНДР договорились расширять взаимодействие по всем направлениям

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и КНДР намерены расширять взаимодействие по всем направлениям. Такой договоренности во время переговоров в Минске достигли министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков и глава внешнеполитического ведомства Корейской Народно-Демократической Республики Чве Сон Хи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.