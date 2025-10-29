На Гаити из-за урагана «Мелисса» погибли 20 человек

Ураган «Мелисса» пятой, высшей категории по шкале Саффира — Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. «Мелисса» уже считается ураганом третьей категории и достиг восточной части Кубы. Согласно прогнозу метеорологов, затем он направится в сторону Багамских островов. -0-