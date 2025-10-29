Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Гаити из-за урагана «Мелисса» погибли 20 человек

Ураган «Мелисса» пятой, высшей категории по шкале Саффира — Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч).

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гаити в результате наводнений, вызванных ураганом «Мелисса», погибли 20 человек, включая 10 детей. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил глава Гражданской обороны страны Эммануэль Пьерр, информирует ТАСС.

Как отметил Пьерр, поиски пропавших без вести в результате происшествия в населенном пункте на юге страны продолжаются.

Ураган «Мелисса» пятой, высшей категории по шкале Саффира — Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. «Мелисса» уже считается ураганом третьей категории и достиг восточной части Кубы. Согласно прогнозу метеорологов, затем он направится в сторону Багамских островов. -0-