AP: США сокращают военный контингент в Европе из-за смены приоритетов

Соединенные Штаты Америки оповестили своих союзников по НАТО о планах сократить военное присутствие вдоль восточной границы Европы с Украиной, так как они сосредоточены на приоритетах безопасности в других частях мира, сообщило Минобороны Румынии.
Румынское военное ведомство указало, что это решение остановит ротацию в Европе бригады, подразделения которой были в ряде стран НАТО, включая Румынию. В результате на территории страны останутся порядка тысячи военнослужащих США, в то время как в апреле там находилось более 1700.
По данным официальных лиц США, администрация пересматривает свою военную позицию в Европе и других местах.
Ранее источники сообщили, что США прекратят финансировать программы в сфере безопасности в отношении европейских стран, граничащих с Россией.
Отметим, командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Донахью заявил, что США не исключают переброски своих частей в иные регионы, если обстановка этого потребует.