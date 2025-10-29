Грушко: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

«Вся эта поступающая информация достоверная свидетельствует о том, что Запад, Европа, прежде всего усилиями отдельных стран, все более и более втягиваются в украинский конфликт», — сказал он.
На вопрос, связывался ли Париж с Москвой после публикации данных СВР РФ, чтобы объясниться, Грушко ответил: «Нет, никаких контактов у нас не было».
Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что именно Франция была инициатором создания так называемой коалиции желающих. «Нет никаких сомнений в том, что именно такие планы, как сообщила СВР, Парижем реализуются, поскольку именно Париж стал инициатором так называемой коалиции желающих и продолжает возглавлять эту коалицию — ее, скорее, надо назвать как коалицию желающих войны с Россией», — отметил замминистра.
Накануне пресс-бюро СВР РФ сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон, провалившись как политик, грезит военной интервенцией на Украину. В частности, по его указанию генштаб ВС Франции готовит к развертыванию в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.