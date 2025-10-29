Грушко: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что именно Франция была инициатором создания так называемой коалиции желающих. «Нет никаких сомнений в том, что именно такие планы, как сообщила СВР, Парижем реализуются, поскольку именно Париж стал инициатором так называемой коалиции желающих и продолжает возглавлять эту коалицию — ее, скорее, надо назвать как коалицию желающих войны с Россией», — отметил замминистра.