Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грушко: Европа все больше втягивается в конфликт на Украине

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Европа все сильнее втягивается в украинский конфликт, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать данные СВР РФ, свидетельствующие о намерении Парижа развернуть воинский контингент на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Вся эта поступающая информация достоверная свидетельствует о том, что Запад, Европа, прежде всего усилиями отдельных стран, все более и более втягиваются в украинский конфликт», — сказал он.

На вопрос, связывался ли Париж с Москвой после публикации данных СВР РФ, чтобы объясниться, Грушко ответил: «Нет, никаких контактов у нас не было».

Замглавы МИД РФ обратил внимание на то, что именно Франция была инициатором создания так называемой коалиции желающих. «Нет никаких сомнений в том, что именно такие планы, как сообщила СВР, Парижем реализуются, поскольку именно Париж стал инициатором так называемой коалиции желающих и продолжает возглавлять эту коалицию — ее, скорее, надо назвать как коалицию желающих войны с Россией», — отметил замминистра.

Накануне пресс-бюро СВР РФ сообщило, что президент Франции Эмманюэль Макрон, провалившись как политик, грезит военной интервенцией на Украину. В частности, по его указанию генштаб ВС Франции готовит к развертыванию в помощь Киеву воинский контингент численностью до 2 тыс. солдат и офицеров.

Узнать больше по теме
Биография Эмманюэля Макрона
Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше