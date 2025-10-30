В Прикамье экс-министр энергетики и ЖКХ уволился из ПГНИУ

Бывший министр энергетики и ЖКХ Пермского края Александр Фенев уволился с должности начальника хозяйственного управления Пермского университета (ПГНИУ). Об этом сообщает издание «Ъ-Прикамье».
Он работал в университете более года, сначала советником ректора, а с сентября 2025 года временно возглавлял хозяйственное управление, где занимался подготовкой к зиме и реконструкцией корпусов.
Напомним, господин Фенев имеет 27-летний опыт работы в сфере ЖКХ. Он начинал с создания предприятия «Гортеплоэнерго» в Перми, затем занимал руководящие должности в городской администрации, включая пост заместителя главы города по ЖКХ. В 2012 году стал министром энергетики и ЖКХ края, но через год покинул этот пост после объединения ведомства с министерством строительства. После госслужбы работал в бизнесе.