В Прикамье экс-министр энергетики и ЖКХ уволился из ПГНИУ

Напомним, господин Фенев имеет 27-летний опыт работы в сфере ЖКХ. Он начинал с создания предприятия «Гортеплоэнерго» в Перми, затем занимал руководящие должности в городской администрации, включая пост заместителя главы города по ЖКХ. В 2012 году стал министром энергетики и ЖКХ края, но через год покинул этот пост после объединения ведомства с министерством строительства. После госслужбы работал в бизнесе.