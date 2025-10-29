Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое подозреваемых в ограблении Лувра, которых задержали, частично признали вину, однако информации о местонахождении украденных драгоценностей у следствия пока нет. Об этом заявила на пресс-конференции прокурор Парижа Лор Беко, информирует ТАСС.
«Этих людей подозревают в том, что они проникли в галерею Аполлона, чтобы украсть драгоценности. К настоящему моменту оба частично признали свое участие в ограблении», — рассказала Беко.
Одному из задержанных 34 года, он имеет гражданство Алжира и проживает во Франции с 2010 года. В прошлом работал мусорщиком и курьером, привлекался к ответственности за нарушение ПДД и кражу. Его опознали по следам ДНК на одном из скутеров, на котором скрылись преступники.
Второму 39 лет, он уроженец расположенной близ Парижа коммуны Обервилье, где проживал до последнего времени и, как отметила прокурор, вопреки сообщениям некоторых СМИ, он не пытался выехать за границу. Его ДНК была обнаружена на одной из разбитых витрин в Лувре. Он утверждает, что работал нелегально водителем такси и подрабатывал курьером. В прошлом совершал ограбления (в 2008 и 2014 годы), на данный момент находился под судебным контролем в связи с расследованием другой кражи, судебные слушания в отношении него должны были начаться в ноябре текущего года.
Прокурор не исключила версию, что ограбление планировали и осуществляли более четырех человек. Однако по камерам наблюдения удалось выявить только четверых исполнителей. В ближайшее время оба задержанных должны предстать перед судьей, который предъявит им обвинения в ограблении в составе преступной группы и участии в преступной группе. Если их вина будет доказана по первому пункту, им грозит до 15 лет тюрьмы, по второму пункту — до 10 лет тюрьмы.
«В отношении других разыскиваемых лиц расследование остается засекреченным. К настоящему моменту мы пока не смогли вернуть украденные драгоценности. Я бы очень хотела надеяться, что они будут найдены и возвращены в Лувр», — заявила Беко.
19 октября прокуратура Парижа сообщила, что в этот день четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъемника. Злоумышленники похитили в общей сложности девять ювелирных украшений, одно из которых — корону императрицы Евгении (жены Наполеона III), инкрустированную 1354 бриллиантами, — выронили при побеге. Стоимость похищенных украшений оценивается в 88 млн евро. -0-
Читайте также:
Нехватка камер наблюдения, проблемы с финансированием. Почему стало возможным ограбление в Лувре По делу об ограблении Лувра задержали двух подозреваемых Во Франции представили новую информацию о безопасности Лувра: она «не соответствует стандартам».