Двое подозреваемых в ограблении Лувра частично признали вину

Второму 39 лет, он уроженец расположенной близ Парижа коммуны Обервилье, где проживал до последнего времени и, как отметила прокурор, вопреки сообщениям некоторых СМИ, он не пытался выехать за границу. Его ДНК была обнаружена на одной из разбитых витрин в Лувре. Он утверждает, что работал нелегально водителем такси и подрабатывал курьером. В прошлом совершал ограбления (в 2008 и 2014 годы), на данный момент находился под судебным контролем в связи с расследованием другой кражи, судебные слушания в отношении него должны были начаться в ноябре текущего года.