Фицо: Словакия не подпишет финансовых гарантий для Украины

Словакия не подпишет никаких финансовых гарантий для Украины, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
По словам Фицо, он будет инициировать созыв внеочередного заседания парламента о финансировании военных расходов в 2026—2027 годах.
«Словакия ни центом не будет участвовать в финансировании военных расходов Украины», — заявил премьер-министр Словакии.
Напомним, ранее Роберт Фицо обвинил руководство Европейского союза в лицемерии и искаженных приоритетах в вопросе прекращения конфликта на Украине.
