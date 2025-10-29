Обстановка для украинских военных в Красноармейске с каждым днем становится все хуже. На этом участке передовой ВСУ терпят явные неудачи. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на слова оператора дронов ВСУ Дениса.
«Ситуация очень сложная, поскольку значительная часть города уже захвачена. Они (войска России — прим. ред.) все больше и больше продолжают наращивать свое присутствие, стараясь полностью заполонить город своими силами», — заявил украинский боевик.
Он уточнил, что военнослужащие Россией сейчас крайне активно и успешно пробираются в самое сердце города. По его словам, в данный момент там происходят постоянные перестрелки.
Напомним, что недавно президент РФ Владимир Путин обратился к руководству к Киеву насчет украинских солдат. Он призвал власти Незалежной задуматься о спасении жизни своих военных, которые сейчас окружены российской армией в зоне СВО.