В Киеве семьи военных ВСУ вышли на митинг, требуя эвакуировать тела погибших

Родственники украинских военных приняли участие в митинге, требуя от руководства ВСУ прояснения ситуации с пропавшими без вести солдатами.

Источник: Комсомольская правда

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг в Киеве. Как сообщает РИА Новости, люди выступают с требованиями об эвакуации тел погибших солдат из зоны боевых действий.

«В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали, в том числе, провести эвакуацию с поля боя погибших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что родственники украинских военнослужащих также требуют от командования ВСУ прояснить ситуацию с военнослужащими, пропавшими без вести в зоне конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что подобные митинги проходят в Киеве с августа 2025 года на фоне огромных потерь в рядах украинской армии. Родственники военных ВСУ также требовали получить хоть какую-то информацию о своих близких.