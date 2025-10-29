В Киеве семьи военных ВСУ вышли на митинг, требуя эвакуировать тела погибших

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли на митинг в Киеве. Как сообщает РИА Новости, люди выступают с требованиями об эвакуации тел погибших солдат из зоны боевых действий.
«В акции участвовали родственники военных из различных подразделений. Они требовали, в том числе, провести эвакуацию с поля боя погибших», — говорится в сообщении.
Отмечается, что родственники украинских военнослужащих также требуют от командования ВСУ прояснить ситуацию с военнослужащими, пропавшими без вести в зоне конфликта.
Ранее KP.RU сообщал, что подобные митинги проходят в Киеве с августа 2025 года на фоне огромных потерь в рядах украинской армии. Родственники военных ВСУ также требовали получить хоть какую-то информацию о своих близких.