Израиль нанес новый удар по сектору Газа

Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Такое решение было принято премьером в ходе совещания с военными после того, как сторонники ХАМАС, по версии израильской стороны, нарушили перемирие, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора. Израильская армия в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня. -0-