Израиль нанес новый удар по сектору Газа

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные нанесли новый точечный удар по сектору Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление армейской пресс-службы.
Премьер Катара: ХАМАС и Израиль выразили стремление соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа.
Согласно ее заявлению, цель находилась в районе города Бейт-Лахия в северной части анклава. Это был объект военной инфраструктуры. По версии израильской стороны, хранившееся там оружие предназначалось для совершения атаки на войска Израиля в самое ближайшее время.
«Военнослужащие Армии обороны Израиля в Южном военном округе по-прежнему развернуты в соответствии с соглашением о прекращении огня (в секторе Газа. — Прим. БЕЛТА) и продолжат пресекать любые непосредственные угрозы», — заявили в армии.
Вечером 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение нанести мощные удары по сектору Газа. Такое решение было принято премьером в ходе совещания с военными после того, как сторонники ХАМАС, по версии израильской стороны, нарушили перемирие, обстреляв израильских военных в районе Рафаха на юге сектора. Израильская армия в ответ атаковала несколько военных объектов в анклаве. ХАМАС заявил о непричастности к инциденту в Рафахе и приверженности соглашению о прекращении огня. -0-
Читайте также:
Пакистан намерен отправить военнослужащих с миротворческой миссией в сектор Газа Более 100 человек погибли в результате недавних израильских авиаударов по сектору Газа.