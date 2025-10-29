Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп встретится с Си Цзиньпином в Пусане

ВАШИНГТОН, 29 окт — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа сообщила пресс-пулу Белого дома, что американский лидер встретится с председателем КНР Си Цзиньпином в южнокорейском городе Пусан.

Источник: Reuters

Ранее в качестве места встречи, запланированной на четверг в 11.00 по местному времени (05.00 мск), был указан южнокорейский город Кёнчжу.

«Белый дом сообщает, что сегодняшняя встреча состоится в Пусане», — говорится в сообщении пресс-пула.

Причина переноса места встречи не уточняется.

Трамп находится в Южной Корее с визитом с 29 по 30 октября для участия в мероприятиях в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Кёнчжу с 31 октября по 1 ноября. В преддверии переговоров с южнокорейским лидером Трампу впервые в истории Соединенных Штатов вручили главную южнокорейскую госнаграду Большой орден Мугунхва, а также копию знаменитой золотой короны периода древнего государства Силла.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше